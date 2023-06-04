عون يشارك في الاجتماع الوزاري لـ”أوبك” في فيينا

الوطن|رصد

حضر معالي وزير النفط والغاز محمد عون، برفقة سفير ليبيا لدى النمسا أسامة عبدالهادي عبدالجليل، ومحافظ ليبيا لدى الأوبك مصطفى بن عيسى الاجتماع الوزاري الـ186 للدول الأعضاء فى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك)، الذى عُقد بمقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فينا، وسيستمر لمدة يومين متتاليين.

وناقش الاجتماع، المواضيع التى تخص المنظمة، و كذلك مستقبل الصناعة النفطية، والموافقة على جملة من القرارات والتوصيات التي تقدمبها مجلس المحافظين للدول الأعضاء بناء على الاجتماع السابق الذي عُقد بمقر المنطمة.