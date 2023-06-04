سلامة الغويل: لجنة 6+6 أُنجزت القوانين الانتخابية بالتّوافق.. وكان التصويت بالإجماع

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة المؤقتة “ سلامة الغويل”، أن لجنة 6+6 أُنجزت القوانين الانتخابية بالتّوافق، وكان التصويت بالإجماع، وستُوقع يوم الاثنين المقبل في حفل رسمي في مدينة بوزنيقة المغربية.

وكتب “الغويل” عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، نبارك لوطننا الحبيب، ونبارك لكل الليبين بهذا العُرس الديموقراطي، توقيع أعضاء لجنة 6+6 على الصيغة النهائية للقوانين الإنتخابية في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأضاف الغويل، أن اللجنة صوتت بالإجماع على القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية، والتوقيع عليها.

وأوضح الغويل، أنه بهذا التوافق ستكون الانتخابات غير إقصائية، خاصة بعد إزالة كل العقبات القانونية أمام إجرائها.

وأكد أن، الإستحقاق الإنتخابي المُنتظَر سيكون نابعا من قلوب المواطنين ليُتوِّج الحق الأصيل للشعب بإختيار من يكون في هرم السلطة في ليبيا..