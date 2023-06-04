أبوليفة: قوانين الترشح للرئاسة لن تقصي إلا من يستثنيهم القضاء

الوطن| رصد

قال رئيس لجنة “6+6” عن مجلس الدولة، عمر أبوليفة، إن اللجنة توصلت لاتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية، وسيُعلن عنها من المغربفي حال حضور رؤساء المجلسين.

وأضاف أبو ليفة في تصريحٍ له، أن قوانين الترشح للرئاسة لن تقصي إلا من يستثنيهم القضاة وحق الطعن مكفول للجميع.

وفي السياق ذاته، شدد عضو مجلس النواب علي الصول، في تصريحات سابقة، على ضرورة الحرص على وضع قوانين انتخابية علىقاعدة صلبة لانتخاب الرئيس كجولة أولى، وانتخاب الرئيس الجولة الثانية متزامن مع انتخاب مجلس الأمة.