أبوليفة: لجنة 6+6 توصلت لاتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية وسيعلن عنها من المغرب

أكد عضو اللجنة 6+6 عن مجلس الدولة “عمر أبوليفة” أن اللجنة توصلت لاتفاق نهائي حول القوانين الانتخابية وسيعلن عنها من المغرب في حال حضور رؤساء المجلسين.

وأشار “أبوليفة” إلى أن، قوانين الترشح للرئاسة لن تقصي إلا من يستثنيهم القضاة وحق الطعن مكفول للجميع.

وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس النواب، علي الصول، في تصريحات سابقة، على ضرورة الحرص على وضع قوانين انتخابية على قاعدة صلبة لانتخاب الرئيس كجولة أولى وانتخاب الرئيس الجولة الثانية متزامن مع انتخاب مجلس الأمة .

وتابع:” حسب ما ينص عليه التعديل الثالث عشر عدم الاقصاء لأحد ووضع شرط بقبول النتائج لكل المترشحين في التعهد اثناء الترشح ووضع المواعيد بدقة”.

وأشار إلى أن الأهم هو تشكيل حكومة موحدة مصغرة محدودة المهام منها الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات.