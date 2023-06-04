61 نائبا يطالبون بعدم الموافقة على أي تعديلات من لجنة “6+6” دون الرجوع للمجلس

الوطن| رصد

أعلن 61 نائبًا من أعضاء مجلس النواب الليبي، استنكارهم لتصريحات لجنة “6+6” بشأن التوافق على بعض القوانين، ويحملونها مسؤولية تجاوز مهامها المقتصرة على الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.

وأضاف النواب، في الوقت الذي نثمن فيه عمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات إلا أننا نطالب أعضاء مجلس النواب لجنة “6+”6 بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم.

وحمّل النواب، رئاسة المجلس، المسؤولية عن الخلافات التي سيجرّها ذلك بين أبناء الوطن في حال التوقيع على ذلك التعديل دون الرجوع إلى المجلس للتشاور والاتفاق عليه.