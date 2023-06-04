“القطراني” يشارك في حفل تخرج طلبة قسم الهندسة النفطية بجامعة بنغازي

الوطن|رصد

شارك معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية علي القطراني، اليوم في حفل تخرج طلبة الدفعة التاسعة عشر لقسم الهندسة النفطية بكلية الهندسة بجامعة بنغازي رفقة رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب النائب عيسى العريبي.

وخلال كلمته بالحفل ، أشاد بالجامعة وطلابها. مشيرا إلى أن على أن الجامعة عادت للحياة مجددا بعد أن تحدت الإرهاب برفع شعار العلم والمعرفة.

وبين القطراني، أن الحكومة ساعية بأن تعيد إعمار أم الجامعات الليبية بما يليق بها وبتاريخها العريق كصرح علمي رائد.

الجدير بالذكر أنه كان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء كل من رئيس جامعة بنغازي الدكتور عزالدين الدرسي، ورئيس اتحاد طلبة جامعة بنغازي أحمد العمروني، إضافة إلى عميد كلية الهندسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.