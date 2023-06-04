طقس متقلب وأمطار متفرقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من الاحد 04 يونيو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 03 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، يكون الطقس متقلباً مصحوباً برياح نشطة مثيرة للاثربة والغبار على مناطق غرب ليبيا مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين إلى أخر على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد على مصراته وتكون الفرصة أفضل يوم الثلاثاء قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية على المناطق الساحلية وتكون جنوبية شرقية علي باقي المناطق نشطة السرعة مثيرة للاثربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-30)مْ علي المناطق الساحلية وتكون مابين (34-38)مْ علي الدواخل , وتنخفض يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة من يوم الغد على بعض مناطق الخليج والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد علي مناطق الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-37)مْ و لا تتجاوز (27)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق ,وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر هذا اليوم على الحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على اغلب المناطق خاصة غدامس – الحمادة والجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على السرير وتازربو مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).