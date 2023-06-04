الأرصاد الجوية: طقس متقلب تتأثر به البلاد مصحوب برياح شرقية

الوطن | رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر مصحوب برياح شرقية نشطةالسرعة على المناطق الساحلية وتكون جنوبية شرقية على الدواخل ومناطق الجنوب ونشطة السرعة مما يتسبب فى إثارة الاتربة والغباروهبوط الرؤية الافقية أحيانا ، وينتقل تاثير هذا المنخفض بداية من يوم الغد ليشمل مناطق الوسط والخليج و سهل بنغازي .

واشار المركز الى تشكل السحب من حين الى آخر علي بعض مناطق (الشمال الساحلية _ الدواخل للمنطقة الغربية _ مناطق الجنوبالشرقي) يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية خاصة يوم الغد على مصراتة، وتكون الفرصة أفضل لسقوط الأمطار يومالثلاثاء على مناطق الشمال الغربي مع تراجع ملحوظ لدرجات الحرارة.