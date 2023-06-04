61 نائباً ليبياً يتهمون لجنة (6+6) بتجاوز دورها والتدخل في المقاعد البرلمانية

اتهم 61 نائباً، السبت، لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.

وحمل النواب الموقعون على البيان، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان.

في الوقت ذاته، ثمن النواب عمل لجنة (6+6) وما جرى التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في ذات الوقت تصريحات بعض أعضائها خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب.

وطالبوا لجنة (6+6) بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، مشددين على ضرورة (الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق) تماشياً مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية، وفق البيان.