ليبيا.. إحالة قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى مجلس النواب

قال عضو لجنة “6+6” لإعداد القوانين الانتخابية في مجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، إنه تم التوقيع على اعتماد قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية من اللجنة المشكلة من المجلسين.

وأضاف الأسود في تصريح لمراسل “الحرة” في العاصمة الليبية، طرابلس، أن القانونين سيحالان إلى مجلس النواب لإقرارهما.

ورفض الأسود الإفصاح عن تفاصيل المواد الواردة في قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتفق عليهما.

وكانت اللجنة “6+6” بدأت اجتماعاتها في المغرب، الأسبوع الماضي.

وطالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بضرورة إنجاز القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية، قبل منتصف شهر يونيو الجاري.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ويقودها، عبد الحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها، المشير خليفة حفتر، ومجلس النواب في بنغازي.

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام، معمر القذافي، في عام 2011.