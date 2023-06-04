وسط حظر التجوال.. قوات عسكرية وشرطية تقود عمليات عسكرية واسعة في أمساعد

أعلنت مديرية أمن طبرق (أقصى شرقي ليبيا) فرض حظر تجول ليلي “حتى إشعار آخر” في كامل نطاق المدينة ابتداء من مساء السبت.

وقالت المديرية في بيان لها، إنّ “حظر التجول يبدأ يومياً من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً (6 مساء إلى 4 صباحاً بتوقيت غرينيتش) إلى حين إشعار آخر في كامل نطاق المدينة”.

وأشارت إلى أن الحظر يأتي “بناء على تعليمات فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكّلة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة (قائد قوات الشرق خليفة حفتر)”.

واستثني من الحظر “الأطقم الطبية والطبية المساعدة والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبي الشرطة والقوات المسلحة وشركة النظافة أثناء تأدية أعمالهم”.

ولم يوضح بيان المديرية أسباب حظر التجول، غير أنّ الغرفة الأمنية التي شكلتها قوات حفتر تقود منذ أيام عملية عسكرية واسعة ضد مهربي البشر والمخدرات في مدينة أمساعد الحدودية مع مصر الملاصقة لمدينة طبرق.

وقالت مصادر أمنية لوكالة “الأناضول”، مساء السبت، إنّ “قوات عسكرية وشرطية تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب تقود عمليات عسكرية واسعة في منطقة أمساعد الحدودية”.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخول لها بالتصريح للإعلام، أنّ “العملية العسكرية تستهدف أوكار مهربي المخدرات والبشر على الحدود الليبية المصرية”.

وتابعت: “بدأت العملية بعد أن ضيقت قوات حرس الحدود برئاسة اللواء مفتاح شقلوف الخناق على مهربي البشر والممنوعات قبل ثلاثة أشهر، وقتل أثناء ذلك عدد من المهربين، ما دفع المهربين قبل أسبوع لمهاجمة تمركزات للجيش هناك في أمساعد وأحرقوا سيارات عسكرية”.

ووفق المصادر، تسبب ذلك في “إعلان حفتر قبل خمسة أيام عملية عسكرية واسعة ضد المهربين هناك، وانتقلت من مدينة بنغازي إلى أمساعد 700 آلية عسكرية وقوات شرطة متمثلة في جهاز البحث الجنائي بكامل أفراده وعتاده، إضافة لقوات الدعم المركزي والأمن الداخلي”.

وأكدت المصادر أيضاً أن “إعلان فرض حظر تجول في طبرق المعلن السبت، جاء للسيطرة على الوضع ومخافة تسلل مطلوبين من أمساعد إلى طبرق المحاذية”.

وخلال الأيام الماضية، عرضت قوات حفتر ومديرية أمن طبرق عمليات هدم لأوكار قالت إنها للمهربين في المدينة، بينما نشرت فيديوهات عديدة لأعداد كبيرة من مهاجرين غير نظاميين ذكرت أنّه عثر عليهم داخل تلك الأوكار.

كما نشرت ذات الجهات عمليات لحرق كميات كبيرة من الممنوعات قالت إنّها عثرت عليها أثناء تنفيذ عمليات أمنية في أمساعد.