بلدية سرت تبحث مشكلة نقص المياه

بحثت بلدية سرت المشكلات الخدمية التي تواجه المدينة وأبرزها نقص المياه في عدد من المحلات.

جاء ذلك خلال اجتماع عميد بلدية سرت مختار المعداني بديوان البلدية مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بشركة المياه والصرف الصحي الوسطى الشرقية محمد الطليعي ومدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق سرت كمال سليمان وعدد من المهندسين بإدارة مشروعات بلدية سرت.

و تركز الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بديوان بلدية سرت على متابعة مشاكل نقص وشح المياة فى عدد من المحلات بالبلدية والعمل على تذليلها بمحلات أبوهادي والقرضابية والنويجية والثلاثين والغربيات والظهير والسبعة غرب سرت.

وأوضح مسؤول إدارة الإعلام بالبلدية محمد الاميل أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد المقايسات لعدد من مشاريع تنفيد خطوط مياة الشرب وأيضا تنفيذ خزانات لتجميع المياه بعدد من التجمعات السكانية بالمحلات وكذلك تنفيد خزانات للصرف الصحي نظرا لتهالك عدد من الخزانات السابقة بالإضافة إلى تنفيد عدد من الآبار الجديدة بضواحي سرت.