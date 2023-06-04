البعثة الأممية: ورشة عمل لمناقشة سبل التواصل مع الفاعلين بقطاع الأمن

نظمت دائرة المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورشة عمل لمناقشة سبل التعاون والتواصل مع الأطراف الرئيسية الفاعله في قطاع الأمن.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن المشاركين في الورشة ناقشوا سبل التعاون والتواصل مع الأطراف الرئيسية الفاعلة في قطاع الأمن، ووضع مدونة لقواعد السلوك بهدف تنظيم تفاعلاتهم، وتحديد الأولويات لخطتهم الاستراتيجية.

وسعت الورشة إلى رفع الوعي بضرورة إصلاح قطاع الأمن وتعزيز الحوكمة والدور الرقابي للفاعلين في المجتمع المدني.

وتعد ورشة العمل الثانية في سلسلة الورشات التي تخصصها دائرة المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية لنشطاء المجتمع المدني من كافة أنحاء ليبيا.