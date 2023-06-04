الصول: الحكومات الحالية لا يمكن أن تنظم الانتخابات بسبب عدم سيطرتها على كامل البلاد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن تشكيل حكومة جديدة مصغرة أصبح ضرورة ملحة بعد الاتفاق على قوانين الانتخابات.

الصول أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الحكومات الحالية لا يمكن أن تنظم الانتخابات بسبب عدم سيطرتها على كامل البلاد.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات في ديسمبر 2023 يتوقف على مدى التوافق والإسراع على تشكيل حكومة مصغرة.

وبيّن أن هناك طعون في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، ما قد يؤدي إلى طعن في نتائج الانتخابات في حال أشرفت عليها.

وأكد أن مجلس النواب لن يرضى إلا بتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية، معتبراً أن الحديث عن إجراء الانتخابات التشريعية أولا يعد ضحكاً على الذقون ولن تنطلي الحيلة على مجلس النواب.

وأفاد أن الاتفاق هو أن تجرى الانتخابات كلها بشكل متزامن، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتجرى الانتخابات الرئاسية أولاً.

كما أوضح أن اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) توصلت بالفعل إلى اتفاقات هامة بعد مشاورات مضنية، مشددًا على أن تحديد مواعيد الانتخابات هو اختصاص السلطات التشريعية في البلاد حسب التوافق فيما بينها.