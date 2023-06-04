أبوراص: نبارك للجنة 6+6 الانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات

الوطن – رصد

عبرت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، عن تمنياتها بأن تشهد ليبيا توافقا وطنيا حول مخرجات لجنة (6+6) مثل التوافق الذي حصل بين لجنتي مجلسي النواب والدولة.

وقالت أبوراص، في منشور لها بفيسبوك، “رغم أننا لم نطلع بعد على مخرجات لجنة 6+6 إلا إننا نبارك لهم الانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية وإزالة كل العوائق والتحديات التي كانت تعطل صدور القوانين المنظمة للانتخابات القادمة”.

وأضافت “روح التفاؤل التي كان يتحدث بها أعضاء اللجنة من المجلسين مظهرين لنا حسن التعاون بينهم، ونتمنى أن نشهد توافقا وطنيا حول مخرجات اللجنة مثل التوافق الذي حصل بين لجنتي المجلسين وفق تصريحات أعضاء اللجنة (6+6)”.