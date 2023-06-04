أمن طرابلس: ضبط 68 مطلوبا أمنيا خلال أسبوع

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد ضبط 68 مطلوبا في قضايا مختلفة خلال أسبوع واحد.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن عناصرها تمكنوا خلال الفترة من يوم 25مايو وحتى 1 يونيو تمكنوا من ضبط 68 مطلوبا على ذمة عدة قضايا، تفاوتت القضايا المطلوبين فيها بين سرقات وإساءة معاملة أسرة وإتلاف أموال، وضرب وإيذاء وهتك عرض وسب وتهديد بالقتل والإيذاء وخيانة الأمانة.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن عدد المضبوطين المطلوبين لمركز شرطة الفرناج بلغ 38 مطلوبا مبينة أنه تم إحالة كل مطلوب لمركز الشرطة المطلوب إليه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أن أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس تمكنوا خلال الفترة من يوم 25مايو وحتى 31 مايو من ضبط 45 مطلوبا لمراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن طرابلس والنيابات وجهات أخرى خارج نطاق المديرية.