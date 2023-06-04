| بوراص تحذر لجنة 6+6 والمشري وعقيلة من الاستفراد باتخاذ القرار خارج الأراضي الليبية

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2023/06/04 على الساعة 10:35

ليبيا المستقبل: قالت عضو مجلس النواب،ربيعة بوراص، تعليقا على مخرجات لجنة 6 + 6،إنها تبارك انتهاء أعمال اللجنة وكل الجهود التي قاموا بها طيلة الفترة الماضية.

بينما رفضت بوراص مباركة القوانين التي صدرت قبل أن يطلع على محتواها ومدى جدية توافقها مع متطلبات المرحلة.

وأكدت أنه لا بد من التأكد أن هذه القوانين قد حققت العدالة الاجتماعية في التمثيل بين كل مكونات الشعب الليبي من مدن ومناطق ونساء ورجال.

وحذرت اللجنة ورئيسي مجلس النواب والدولة وحملتهم المسؤولية من الاستفراد باتخاذ القرار خارج الأراضي الليبية،وفق تصريحها لمنصة فواصل.

وقالت إنه يجب اتخاذ قرار قبول مخرجات اللجنة داخل قبتي المجلسين لضمان نجاح سير العملية السياسية والمضي في عقد الانتخابات بدون انقسامات حول شرعية القوانين.