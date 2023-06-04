باتيلي يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن مفتوحة حول ليبيا في 19 يونيو المقبل

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة إحاطة مفتوحة حول ليبيا، برئاسة الإمارات، يقدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يوم 19 يونيو الجاري.

واستعرض موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت”، التابع للهيئة الأممية اليوم الأحد، أبرز التطورات السياسية في ليبيا، ونتائج عمل اللجنة المشتركة (6+6)، المكلفة بين مجلسي النواب والدولة، والمسؤولة عن صياغة القوانين الانتخابية.

وفي 24 مايو، أعلنت لجنة (6+6) التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وأنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا العالقة بشأن توزيع المقاعد البرلمانية، وإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات، واستخدام وسائل الإعلام فى أغراض الحملة، وغيرها.

ودعت اللجنة، خلال اجتماعات استمرت أسبوعاً في بوزنيقة المغربية، إلى تشكيل حكومة موقتة موحدة، لـ”تمهيد الطريق” للانتخابات بحلول نهاية العام.

وعبرت الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق، عن شكوكهم في تشكيل حكومة مؤقتة أخرى، كما أنهم قلقون من أنها قد تصرف الانتباه عما يعدونه المهمة الأساسية لإجراء الانتخابات.