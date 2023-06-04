“أبوزريبة” يشدد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود

الوطن – رصد

اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، اليوم الأحد ، برئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية اللواء “رافع البرغثي”.

وناقشا خلال الاِجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في مدينة بنغازي، الصعوبات والتحديات التي تواجه مُنتسبي الجِهاز في أداء أعمالهم ووضع حلول لهَا، والتحديات التي تواجه الجهاز وَسُبل تطوير الخُطط وَالإستراتيجيات لِمُكافحة هذه الظاهرة بشكل أكثر فعالية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية عمل الجهاز خلال العَام الحالي في ضبط المُهجرين غير الشرعيين المتواجدين بالمنطقة، بِالإضافة إلى مناقشة أوضاع المُهاجرين داخل مراكز الإيواء.

وقدّ تم خلال الاجتماع تبادل الآراء وَالخبرات والتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المُختصة في هذا المجال، لضمان حماية الحدود والمجتمعات من جميع أشكال الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وشدد الوزير في نهاية الاجتماع على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدّي لعصابات التهريب، مؤكدًا دعمه للجهاز وتزويده بالموارد اللازمة للقيام بمهامه بكفاءة، وعلى أهمية الحفاظ على حقوق المُهاجرين القانونية وتوفير ظروف إنسانية لهم.