طاقم تحكيم ليبي يدير مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.. الليلة

يلتقي فريقا الأهلي المصري، والوداد المغربي، باستاد القاهرة، في الثامنة من مساء اليوم الأحد بتوقيت ليبيا، في مباراة الذهاب للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على أن تقام مباراة الإياب الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكلف الاتحاد الإفريقي “كاف” الليبي معتز الشلماني بإدارة المباراة، ويعاونه الليبي عطية عيسى والتونسي خليل حساني.

وستكون مواجهة الليلة ضمن سلسلة مباريات أدارها الشلماني هذا الموسم بين فرق مصرية ومغربية، حيث سبق له قيادة مباراتي الرجاء أمام الأهلي، وبيراميدز أمام الفتح الرباطي، كما أدار مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وتعد مواجهة الليلة هي سيناريو مكرر لمواجهات الفرق المصرية مع نظيرتها المغربية على الساحة الإفريقية، حتى أصبحت هذه المواجهات بمثابة مباريات “ديربي” تحظى باهتمام واسع في شمال إفريقيا، وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الأهلي مع الوداد في نهائي دوري الأبطال، حيث التقيا من قبل في نهائي عامي 2017 و2022.

ووصل الأهلي المصري لنهائي دوري الأبطال 16 مرة، وهو أكثر الأندية الإفريقية وصولا للنهائي على الإطلاق، فيما وصل منافسه المغربي للنهائي ست مرات. الأهلي سيلعب اليوم مدعوما بخمسين ألف متفرج من جماهيره.

ويعاني فريق الأهلي من غيابات عديدة، على رأسها محمد الشناوي حارس المرمى وقائد الفريق، الذي رفض المدير الفني المغامرة به في لقاء الليلة خشية تفاقم إصابته، ومفضلا ادخاره لمواجهة الإياب بالمغرب.

ويغيب عن الأهلي الحارس الثاني علي لطفي المصاب أيضا، بجانب غياب كل من: أيمن أشرف وبرونو سافيو ورأفت خليل وشادي حسين وكريم الدبيس ورامي ربيعة، وأيضا محمد الضاوي كريستو الذي تواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

ويغيب الحارس الأساسي أحمد رضا التكناوتي ليفسح المجال أمام بديله يوسف المطيع لحراسة مرمى الوداد، وسيبحث الوداد عن تحقيق فوزه الأول على الأهلي بالقاهرة، أو على الأقل الخروج بنتيجة تسهل من مهمته في لقاء العودة بملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء يوم 11 يونيو الجاري.