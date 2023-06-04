الشريف الوافي: المجتمعون في بوزنيقة يتبعون الغموض البناء وهذا جيد

أكد المرشح الرئاسي الشريف الوافي، أنه يتفق مع البيان الصادر عن عدد من النواب، بخصوص تجاوز لجنة 6+6 لبعض اختصاصها إذا كان ذلك صحيح. لأنه لم يصدر حتى الآن بيان من بوزنيقة.

وقال الوافي في تدوينة عبر “فيسبوك”: إن ” المجتمعين في بوزنيقة يتبعون الغموض البناء وهذا جيد”، مردفًا أن” 6+6 لا علاقة لهم حتى بالتطرق لتشكيل حكومة جديدة، مع أني مع تشكيل حكومة تعني بالانتخابات”.

وتابع أن ” 6+6 لا علاقه لهم بعدد النواب أو الشيوخ، وعليهم تحديد هل التزكيات من المواطنين أو المسجلين في السجل الانتخابي وأين يتم التصديق عليها”.

وأكمل الوافي؛ أن “لجنة 6+6 عليهم تحديد موضوع الطعون أو المحاكم وننصح بتوحيد إجراءات الطعن لتكون فقط للمحكمة العليا والطعن في جميع الدوائر التابعة للعليا”.

وأشار إلى أنه يجب على لجنة 6+6 تحديد عدد تزكيات مجلس الشيوخ، وعدم التعارض مع التعديل الثالث عشر أو التنسيق لتعديل دستوري جديد”.

ولفت إلى أنه “احتراماً لقيمنا وأخلاقنا لو كان 6+6 تريس يضعوا أن من قدم تعهد سواء كتابة أو على الإعلام أو أمام مجلس النواب لا يحق له الترشح للمرحلة القادمة”.

وشدد الوافي على أنه لا يحق “لرئيس الحكومة الجديدة الموحدة ووزرائها الترشح المرحلة الحالية، وعلى لجنة 6+6 إيجاد صيغة لتركيبات الرئاسي لتشمل نسبه في كل دائرة انتخابية في جغرافية ليبيا”.