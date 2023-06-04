سليمان: بتوافق لجنة 6+6 أزيلت كل العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات

ليبيا – أكد عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة ماما سليمان أن القوانين الانتخابية أُنجزت بالتّوافق وكان التصويت بالإجماع، وستُوقع يوم الاثنين المقبل في حفل بحضور رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.

سليمان أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه وفق التعديل الـ13، سيتم إصدار القوانين من مجلس النواب ونشرها في الجريدة الرسمية دون إجراء اَي تعديلات عليها.

وأكد أنه بهذا التوافق أزيلت كل العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أنه من المهم العمل على توحيد الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة لتُأمن العملية الانتخابية.