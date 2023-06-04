السفير الأمريكي يحذر من استغلال الانقسامات لمنع إجراء الانتخابات في ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا حاليا غير مستقر.

وفي تصريحات صحفية له، حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا، من محاولات استغلال الانقسامات الداخلية وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.

وقال: “إن الوضع الراهن في ليبيا غير مستقر بطبيعته، وأن الحصول على الشرعية في ليبيا لن يكون إلا من خلال الانتخابات فقط”.

وتابع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا أنه يحذر من محاولات عديدة لاستغلال الانقسامات الداخلية وإحباط جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.