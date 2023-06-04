قنيدي: نتائج لجنة “6+6” ستكون محل رفض القوى الفاعلة على الأرض

شكك عضو مجلس النواب سالم قنيدي في نزاهة اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة “6+6”.

وقال قنيدي في تصريح لقناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة إن اللجنة أُنشئت بمهام محددة وهي معالجة النقاط الخلافية ولا شأن لها بأي أعمال أخرى.

واتهم النائب اللجنة بالتدخل في توزيع المقاعد النيابية، مشددا على أنهم يرفضون ذلك، ويعزم مجلس النواب عقد جلسة بشأنه.

وتابع قنيدي: “تبيّن لنا أن أعضاء 6+6 لا يسعون إلا لضمان زيادة عدد الكراسي النيابية لمناطقهم، واللجنة لم تأت بجديد وإنما كررت اتفاقات المشري وعقيلة صالح”.

واستكمل النائب: “اللجنة المشتركة لم تكن نزيهة ومباحثات بوزنيقة هي صفقة بيع وشراء، ونتائج عمل اللجنة ستكون محل رفض القوى الفاعلة على الأرض حتمًا”.