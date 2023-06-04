محمد عون يبحث مع نظيره الجزائري سبل التعاون في الصناعة النفطية الواعدة بين البلدين

الوطن/متابعات

التقى وزير النفط والغاز بالحكومة المنتهية محمد عون بنظيره الجزائري محمد عرقاب خلال الاجتماع الوزاري الـ186 للدول الأعضاء في المنظمة المصدرة للنفط “أوبك” بالعاصمة النمساوية فيينا؛ لبحث سبل التعاون في الصناعة النفطية الواعدة ومنها النفط الصخري.

وتم مناقشة عدة محاور خلال الاجتماع، تتمثل في عودة الشركات الجزائرية للعمل في ليبيا وعلى رأسها “سوناطراك”،وخطة تطوير قطاع النفط والغاز وبرامج الاستكشاف في ليبيا.

وتمت الموافقة على جملة من القرارات والتوصيات التي تقدم بها مجلس المحافظين للدول الأعضاء، بناءً على الاجتماعات السابقة.