مباحثات إماراتية روسية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الملف الليبي كان ضمن المسائل الدولية والإقليمية الرئيسية التي ناقشها وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقاء جمعهما في جنوب أفريقيا.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية، إن الوزيرين بحثا الوضع في سورية واليمن وليبيا، خلال اللقاء المنعقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان على التركيز على صون التنسيق الوثيق بين موسكو وأبوظبي في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والذي تعتبر الإمارات عضوا غير دائم فيه منذ يناير 2022.

وشددا على الاهتمام المتبادل بين موسكو وأبوظبي لمزيد من تعزيز العلاقات الودية التقليدية بموجب إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، المتفق عليه في 1 يونيو 2018.