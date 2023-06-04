الشكشاك: اختتمنا احتفالنا في تاورغاء باليوم الوطني للمصالحة 

أكد رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، أن مدينة تاورغاء اختتمت الاحتفال باليوم الوطني للمصالحة بعنوان «همة حتى القمة».

وقال الشكشاك، أن ذلك الاحتفال هو “المصالحة الوحيدة التي نجحت والجميع يؤكد على ذلك”.

وتابع أن “الاحتفال جاء بعد إعلان الحكومة الثاني من يونيو يوما وطنيا للمصالحة في كل ليبيا”.

وأردف الشكشاك، أن ” الاحتفال حضره مشاركون من كل مدن ليبيا في أجواء أخوية أكدوا على السعي لبناء الوطن ولم الشمل وإعادة إعمار ما دمرته الحروب”.

وختم موضحًا أنه “لم تتحقق كل بنود اتفاقية المصالحة التى وقعت بين المدينتين تحقق جزء منها، والباقي مازلنا نطالب به الدولة ونسعى لتحقيقه بشكل كبير”.