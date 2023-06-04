قزيط: يبدو أن البعثة غير راضية على ما توصلت له لجنة 6+6 وتحاول إجهاض التوافق الذي تمّ

ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط عن تسريبات تؤكد عدم حضور عبد الله باتيلي لمراسم توقيع لجنة 6+6 بالأحرف الأولى على القوانين الانتخابية بالمغرب والذي سيحضره عقيلة صالح وخالد المشري.

قزيط قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إنه يبدو أن البعثة غير راضية على ما توصلت له لجنة 6+6 وتحاول إجهاض التوافق الذي تمّ التوصّل إليه.

وأشار إلى أن البعثة الأممية تتصرّف بشكل غامض وغير مفهوم بشأن مجريات الوضع السياسي في البلاد، منوهًا إلى أن الدّعم الدولي للقوانين الانتخابية المتفق بشأنها في غاية الأهمية.

وأضاف “برأيي من الممكن إجراء الانتخابات بتوافقات لجنة 6+6 حول القوانين الانتخابية التي خرقت المشهد الجامد بما قامت به”.

وأكد أن الخلاف في ليبيا ليس قانونياً بل سياسي ولا معنى لعدم دعم مخرجات لجنة 6+6 بحجّة انتظار حُكم القضاء في مسألة الطعون المقدّمة ضد التعديل الدستوري الثالث عشر.