‎بوالخطابية: موانئ للهجرة في “كمبوت” تم تدميرها في إطار العملية الأمنية في طبرق

الوطن| رصد

قال عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، إن فرض وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، حظر تجول في المدينة من ال8 مساء حتى ال6 صباحاً، جاء لهدم الأبنية العشوائية ومداهمة أوكار الهجرة غير القانونية والمخدرات بالمدينة.



وكشف في تصريحات أنّه جرى تدمير موانئ للهجرة في الفرع البلدي كمبوت التابع للبلدية، ومداهمة أوكار ومخازن للهجرة، مؤكداً أن الحظر سيستمر حتى إكمال الحملة الأمنية وتحقيق أهدافها.



وكانت مديرية أمن طبرق قد أعلنت، فرض حظر للتجوال في كامل نطاق مدينة طبرق إلى حين إشعار آخر، يبدأ من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لتعليمات وكيل وزارة الداخلية، وورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكلة بتوجيهات قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

وأوضح أن الحملة منقسمة إلى شقين أمني وخدمي خاص بالبلدية يستهدف البناءالعشوائي والاعتداء على الحدائق والميادين، مبيناً أن الحظر سيستمر حتى إكمال الحملة الأمنية وتحقيق أهدافها.