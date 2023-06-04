الغويل: بتوافق لجنة 6+6 ستكون الانتخابات غير إقصائية خاصة بعد إزالة كل العقبات القانونية أمام إجرائها

ليبيا – بارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في حكومة تصريف الأعمال المنسحب منها سلامة الغويل التوافق على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية.

الغويل قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “نبارك لوطننا الحبيب، ونبارك لكل الليبين بهذا العُرس الديموقراطي، توقيع أعضاء لجنة 6+6 على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية في مدينة بوزنيقة المغربية”.

وتابع “حيث صوتت اللجنة بالإجماع على القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية، والتوقيع عليها. وقد أُنجزت القوانين الانتخابية بالتّوافق، وكان التصويت بالإجماع، وستُوقع يوم الاثنين المقبل في حفل رسمي في مدينة بوزنيقة المغربية”.

واعتبر أنه بهذا التوافق ستكون الانتخابات غير إقصائية، خاصة بعد إزالة كل العقبات القانونية أمام إجرائها، مشيرًا إلى أن الإستحقاق الانتخابي المُنتظَر سيكون نابعاً من قلوب المواطنين ليُتوِّج الحق الأصيل للشعب بإختيار من يكون في هرم السلطة في ليبيا.