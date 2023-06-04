“الكوني” و”مهراج” يناقشان جهود إجراء الانتخابات وفق قوانين تضمن نجاحها والقبول بنتائجها

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، والأوضاع والتوترات الأمنية في المنطقة الافريقية المحيطة بليبيا، وسبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك في مختلفالمجالات بين البلدين.

وناقش الطرفان جهود اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين انتخابية، تضمن نجاحها والقبول بنتائجها، وبحث تعزيز أمن الحدودبين ليبيا وجيرانها، من خلال قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود، تكون نواة توحيد المؤسسة العسكرية لأجل حماية البلاد، وبسط الأمن فيالمنطقة وتسهيل حركة التنقل بين المواطنين، والمساهمة في تطوير فرص التجارة والتنمية.

وأشاد الكوني بدور فرنسا في دعم الحل السياسي في ليبيا، مؤكداً على استمرار التعاون مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى انهاء الأزمة الليبية.

وأشار إلى أهمية التوافق حول القوانين الانتخابية بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

وبدوره أكد السفير الفرنسي، أن ليبيا محور أمن واستقرار منطقة الساحل وكذلك القارة الافريقية، معتبرًا أن اجراء الانتخابات هي الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار.