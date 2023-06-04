السعودية: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج واليوم آخر موعد لإصدار التصاريح

غدًا الأحد 15 ذو القعدة 1444هـ، هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة، قبل موسم الحج.

تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال 🤲🏻#أذن_بالناس#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/3lxfjJGT0K

— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 3, 2023