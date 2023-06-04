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السعودية: تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج واليوم آخر موعد لإصدار التصاريح

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وقالت الوزارة في بيان، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو/حزيران 2023)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام وفقا للعدد المسموح به .

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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