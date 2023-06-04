كرموس: القوانين الانتخابية المتوافق عليها من لجنة الـ 6+6 صارت ملزمة

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن “القوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة الـ 6+6 صارت ملزمة بحسب التعديل الدستوري الـ 13”

وقال كرموس، في تصريح صحفي، إن “عددًا من أعضاء النواب والدولة وحكومة الدبيبة المنتهية يحاولون عرقلة العملية الانتخابية عبر التشكيك في اللجنة والقوانين التي توافقت عليها”.

وأضاف أنه “بمجرد إصدار القوانين الانتخابية وتضمينها بالجريدة الرسمية سيتم إحالتها لمفوضية الانتخابات لبدء تنفيذ العملية الانتخابية”.

وتابع، “ظهر علينا مجموعة من معرقلي الانتخابات بمجرد التوافق على قوانينها، ومنهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة وحتى حكومة الدبيبة”.

وختم موضحًا أنه “وجب على مجلسي النواب والدولة الذهاب في مسار تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات حال أردنا ضمان تنفيذها، وهو خيار معظم المجتمع الدولي”.