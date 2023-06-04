لمواجهة الذروة الصيفية.. شركة الكهرباء تعلن مواصلة أعمال العمرة الجسيمة لمحطة جنوب طرابلس الغازية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، مواصلة فنيو ومهندسو محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية خلال الفترتين ( الصباحية والمسائية ) أعمال العمرة الجسيمة للوحدتين الغازيتين السادسة والسابعة بالمحطة؛ لمواجهة الذروة الصيفية. الشركة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن أعمال العمرة الجسيمة تمت بمشاركة وإشراف أخصائيين من شركة رسيمنس” الألمانية المصنعة للتوربينات ضمن سعي مجلس إدارة الشركة المتواصل والدؤوب لتحسين أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

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