السايح: الأزمات في ليبيا ليست سياسية بل ثقافة ديمقراطية

الوطن – رصد

قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح إن الأزمات التي مرت في ليبيا خلال العشر سنوات الماضية التي وصفت بأنها سياسية أو أمنية هي في حقيقتها أزمة ثقافة ديمقراطية، ولابد من نشر هذه الثقافة من خلال الشباب لكي نواكب حضارات الشعوب الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال”.

وأكد برنامج تدريب أعضاء برلمان الشباب الليبي، لبناء القدرات وتعزيز الثقافة المدنية والسياسية، الذي تنظمه المفوضية بالتعاون مع الحكومة المنتهية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة أيفس للنظم الانتخابية،على دور الشباب ومسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم، كونهم القوة الفاعلة والقادرة إحداث التغيير الإيجابي، مشيداً بتجربة هذا البرلمان كأول ظاهرة برلمان شباب في ليبيا.