افحيمة: عملية “إيريني” البحرية فاشلة وجاءت لذر الرماد في العيون

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن قرار التمديد لعملية “إيريني” البحرية لن يكون مجدياً أكثر من الذي سبقه، ولن يحقق نتائج أكثر من التي حققها الأعوام الماضية، فالسلاح ما زال وسيظل يتدفق على جميع الأطراف المتصارعة داخل ليبيا، وسينتشر أكثر وأكثر طالما أن البلاد تتخبط في نفق المراحل الانتقالية.

افحيمة وفي تصريحات صحفية ،وصف عملية إيريني البحرية بـ”العملية الفاشلة” التي جاءت لذر الرماد في العيون على رغم ما يقال عنها إنها استطاعت إيقاف بعض العمليات كتهريب السلاح وإدخاله إلى الأراضي الليبية لأحد الفرقاء، لا سيما أنها تشاهد دولاً بعينها تقوم بتزويد حلفائها داخل ليبيا بالأسلحة في حين يغض مجلس الأمن الدولي الطرف عنها على رغم معرفته بها، حتى إن بعضها أعضاء في المجلس.