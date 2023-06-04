عضو بمجلس النواب : بعض المناطق التي قصفت في الزاوية ذات أبعاد سياسية

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أن بعض المناطق التي قصفت في الزاوية ذات أبعاد سياسية لخلط الأوراق وتوتير المشهد العام.

أبرز تصريحات عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى: