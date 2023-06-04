عضو بمجلس النواب : بعض المناطق التي قصفت في الزاوية ذات أبعاد سياسية

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أن بعض المناطق التي قصفت في الزاوية ذات أبعاد سياسية لخلط الأوراق وتوتير المشهد العام.
أبرز تصريحات عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى:
- هذه العملية للحيلولة دون أي تقدم على المستوى السياسي بعد تقارب بين النواب والدولة والتوافق على إجراء الانتخابات.
- الضربات على الزاوية تستهدف أوكار التهريب لكن بعضها ذات أهداف سياسية.
- الضربات الجوية ضد أوكار تهريب البشر والوقود والمخدرات خطوة لا أحد يمكنه معارضتها، لكن بشروط.
- الكثير من عمليات التهريب تتم في مدن أخرى ولم يتخذ بشأنها أي إجراء.
- القيادات التي تعمل في تهريب البشر والوقود معلومة للجميع ولا أحد يمكنه أن يقترب منها.
- إذا كانت حكومة الدبيبة جادة في هذا الأمر فعليها بإعلان الأسماء وإحالة الأمر للنائب العام.
- لا أحد يستطيع أن يقوم بهذه الخطوة بسبب نفوذ هؤلاء المهربين وعلاقتهم بالحكومة.
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