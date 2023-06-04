“العدالة والبناء” يطالب البعثة الأممية بالبحث عن إطار بديل لوضع تشريعات وقوانين انتخابية

الوطن| رصد

طالب حزب العدالة والبناء التابع لـ”تنظيم الإخوان” في بيان له، بعثة الأمم المتحدة، بالبحث عن إطار بديل لوضع تشريعات وقوانين انتخابية، ويدعو إلى إشراك سياسي أوسع في ذلك، لقيام عملية انتخابية برلمانية في أقرب الآجال.

وأعلن الحزب رفضه مخرجات لجنة 6+6 نتيجة فقدانها للتوافق الوطني، مستنكراً دور رئيسيْ المجلسين في طريقة استفرادهم بالقرار وتوجيه مجلسيهما في القرارات المصيرية المتعلقة بإقرار التشريعات والقوانين.

واعتبر أن لجنة 6+6 لم تعالج معايير الترشح للانتخابات الرئاسية وأساس الخلاف بين الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن اللجنة فتحت الباب أمام الطعون القضائية عقب الجولة الأولى من الانتخابات، وهو ما يمثل عقبة من العقبات المتكررة التي تؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية وتقود إلى الحفاظ على الوضع الراهن.

كما اعتبر أن اللجنة خرجت عن مهامها المناطة بها، من خلال ربط تنفيذ مخرجاتها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

وأكد الحزب موقفه بضرورة عقد انتخابات برلمانية، لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية وإعادة الثقة في العمليةالديمقراطية، ويشدد على تأجيل عقد انتخابات رئاسية باعتبار أنها محل خلاف وطني إلى حين توفير أجواء عقدها بنجاح.