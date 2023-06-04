برئاسة الإمارات.. مجلس الأمن يستمع إلى رابع إحاطة من باتيلي حول ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة إحاطة مفتوحة حول ليبيا، برئاسة الإمارات، يقدمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يوم 19 يونيو الجاري.

ونشر موقع “سكيورتي كاونسل ريبورت”، التابع للهيئة الأممية اليوم الأحد، أهم وأبرز التطورات السياسية في ليبيا، ونتائج عمل اللجنة المشتركة “6+6″، المكلفة بين مجلسي النواب والدولة، والمسؤولة عن صياغة القوانين الانتخابية.

ففي 24 مايو، وخلال اجتماع استمر أسبوعا في بوزنيقة المغربية، أعلنت لجنة «6+6» التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وأنه تم إحراز تقدم في عدد من القضايا العالقة بشأن توزيع المقاعد البرلمانية، وإجراءات الطعن في نتائج الانتخابات، واستخدام وسائل الإعلام فى أغراض الحملة، وغيرها.

كما دعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موحدة، لتمهيد الطريق للانتخابات بحلول نهاية العام، وهي مبادرة لفت سكيورتي كاونسل ريبورت إلى أنها كانت موضوع اتصالات مستمرة في الكواليس بين ممثلي رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، والجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، المتحالف مع مجلس النواب.

وحسب الموقع نفسه، عبرت الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق، عن شكوكهم في تشكيل حكومة موقتة أخرى. كما أنهم قلقون من أنها قد تصرف الانتباه عما يعدونه المهمة الأساسية لإجراء الانتخابات.