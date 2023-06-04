| “طارق بن زياد” تعتقل ناشطا في بنغازي (رصد الجرائم)

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2023/06/04 على الساعة 21:03

: أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، اعتقال ناشط في بنغازي من قبل كتيبة طارق بن زياد، قبل أسبوع، وأنه”بعد استدعائه للتحقيق تم احتجازه في مكان مجهول قبل أن ينقطع اتصاله مع أسرته”.

وأفادت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه “سبق للناشط ماهر حمد الغرياني أن اعتقل من نفس الجهة في 7 أبريل الماضي قبل أن يخلي سبيله بعد أسبوع”.

وأضافت المنظمة أن الغرياني “اعتقل على خلفية توجيه انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجنة إعادة الإعمار، إثر حملة إزالة المباني والمنازل والإخلاء القسري”.

وأكدت المنظمة أن ما تشهده مدينة بنغازي من “استمرار حملة الإخلاء القسري منذ بداية أبريل، حيث تقوم السلطات بإزالة المباني والمنازل واخلاء السكان بصورة قسرية” هو إجراء “يتعارض مع حقوق الإنسان حيث يفقد السكان منازلهم وممتلكاتهم بدون تعويض مناسب”.

وأدانت المنظمة “استمرار استهداف نشطاء المجتمع المدني والاعتقالات التعسفية”، محملة السلطات في شرق ليبيا “مسؤولية سلامة الغرياني وكافة النشطاء المختفين قسريًا”، ومطالبة بـ”الكشف عن مصيرهم وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط”.