العبيدي: قرار التمديد لعملية “إيريني” استمرار لأكذوبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل قانوني

اعتبر الكاتب المتخصص بالشأن الليبي جبريل العبيدي قرار التمديد لعملية “إيريني” استمراراً لأكذوبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل قانوني، مشيراً إلى أن الجميع يشاهد السلاح يتدفق إلى ليبيا براً وبحراً وجواً، حتى إن السفن التركية المحملة بالأسلحة والمدرعات رست أكثر من مرة في موانئ طرابلس والغرب الليبي من دون أن يعترضها حتى زورق من زوارق عملية (إيريني) العسكرية، ناهيك بطائرات النقل الجوي التي لا تنقطع عن الإقلاع محملة بالذخائر من تركيا تجاه مدينة مصراتة وقاعدة الوطية ومعيتيقة.

العبيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” رأى أن التمديد لمثل هذا القرار يعد نوعاً من العبث والتضليل مفاده بأن هناك حظر أسلحة وتفتيشاً ورقابة، بينما في حقيقية الأمر القرار غائب أو مغيب.

وشدد العبيدي على أن البلاد تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الجديدة وليس تجديد قرارات قديمة، والتي من بينها التفتيش على السفن، مضيفاً أن الوضع الليبي يقتضي عمل إصلاحات سياسية داخلية تجعل من ليبيا دولة مؤسسات قانونية ذات سيادة حتى تستطيع حماية نفسها من الداخل والخارج، منوهاً بأن جميعها عناصر لن تتحقق ما لم يتوجه المجتمع الدولي إلى مساعدة السلطات المحلية على اتخاذ إجراءات عاجلة لجمع الأسلحة وتجريم امتلاكها خارج سلطة الدول”.