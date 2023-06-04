تعليم الدبيبة توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها المغربية

الوطن| رصد

وقع رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الحكومة منتهية الولاية موسى المقريف، مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة التربية والتعليم المنتهية ونظيرتها المغربية، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات والمعلومات في مجال إعداد وتكوين الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

وتتضمن مذكرة التعاون أيضًا، تبادل المعلومات في مجال إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي، وتطوير الشراكة التربوية بين المؤسسات التَّعليمية في كِلا البلدين، وتشجيع مشاركة التلميذات والتلاميذ في الفعاليات والمسابقات العلمية والرياضية والثقافية، والخبراء في المؤتمرات والحلقات الدراسية وورشات العمل.

هذا وتضمنت المذكرة، العمل على التفاهم والتعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتربوي وإقامة شراكات وتيسير تبادل زيارات الباحثين التربويين، فضلاً عن الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة من أجل تسهيل تنفيذ مُذكرة التفاهم والإشراف عليها وتقييمها على أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها دورياً وعند الضرورة في أيٍّ من البلدين.