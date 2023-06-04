هدد بالسلاح.. تجمع قادة ثوار ليبيا يرفض مخرجات 6+6 لعدم إقصائها حفتر والقذافي

رفض تجمع قادة ثوار ليبيا يرفض مخرجات لجنة 6+6 لعدم إقصائها خليفة حفتر والمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي مهددَا باللجوء للعنف المسلح حال تمريرها.

وقال تجمع قادة ثوار ليبيا في بيان: “نرفض وبشكل قاطع ما تقوم به لجنة 6 + 6 في المغرب ونؤكد على رفضنا التام للانتخابات الرئاسية ونطالب بسرعة إجراء انتخابات برلمانية.

وأكد البيان على رفض ترشح خليفة حفتر وسيف القذافي مشيرًا الى ان موقفهم صارم من خلال النضال المسلح واللجوء للمقاومة.

وشدد على رفض تفصيل قاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ومجرمي الحروب.

ورفض تجمع قادة ثوار ليبيا تنصيب دكتاتور جديد مؤكدًا على مدنية الدولة ورفض حكم العسكر.