الغرفة الأمنية تدعو المواطنيـن في طبرق للتبليغ عن اوكـار الفسـاد

تهيـب الغرفـة الأمنيـة المشتركـة بالسـادة المواطنيـن القاطنيـن بمدينـة طبـرق (دار السـلام) بلإبـلاغ عـن إي معلومـات أو أخبـار عـن المفسديـن واوكـار الفسـاد او اماكـن تواجدهـم.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن طبرق (أقصى شرقي ليبيا) فرض حظر تجول ليلي “حتى إشعار آخر” في كامل نطاق المدينة ابتداء من مساء امس السبت.

وقالت المديرية في بيان لها، إنّ “حظر التجول يبدأ يومياً من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً (6 مساء إلى 4 صباحاً بتوقيت غرينيتش) إلى حين إشعار آخر في كامل نطاق المدينة”.

وأشارت إلى أن الحظر يأتي “بناء على تعليمات فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية ورئيس الغرفة الأمنية الخاصة المشكّلة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة (قائد قوات الشرق خليفة حفتر)”.

واستثني من الحظر “الأطقم الطبية والطبية المساعدة والحالات المرضية والأعمال الإنسانية ومنتسبي الشرطة والقوات المسلحة وشركة النظافة أثناء تأدية أعمالهم”.

ولم يوضح بيان المديرية أسباب حظر التجول، غير أنّ الغرفة الأمنية التي شكلتها قوات حفتر تقود منذ أيام عملية عسكرية واسعة ضد مهربي البشر والمخدرات في مدينة أمساعد الحدودية مع مصر الملاصقة لمدينة طبرق.