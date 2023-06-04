تصريحات جديدة للغويل بشأن ترشح سيف الاسلام القذافي للرئاسة

قال خالد الغويل عضو الفريق القانوني للمترشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي أن مرشحهم حصل على حكم ابتدائي برجوعه للحياة السياسية والانتخابية وآخر استئنافي بعودته للقائمة الانتخابية كمُرشّح رئاسي.

أبرز تصريحات الغويل عضو الفريق القانوني للمترشح الرئاسي سيف القذافي :

مُرشّحنا لا ينطبق عليه شرط الحكم الجنائي غير البات ما يعني أنه لا مانع من ترشّحه.

سيف الإسلام لا يواجه أي حكم جنائي أو مخل بالشرف وتوافقه كافة شروط الانتخابات الرئاسية.

المعروف لدى كل العالم أنه قد تُحسم الجولة الأولى من الانتخابات بأكبر عدد من الأصوات.

لم تحدث في كل قوانين العالم الانتخابية أن يكون هناك شرط بجولتين انتخابيتين.

نحن نقبل هذا الشرط ولا يعنينا ونعلم أن هناك شروط خبيثة وضعت لأجل أن تكون هناك أحكام قضائية عندما يترشح سيف الإسلام للجولة الثانية.

يتم الترتيب لأنه إن فاز سيف الإسلام يتم الطعن بحجة الأحكام القضائية وربما يتم تجميد الانتخابات.