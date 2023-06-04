العرفي : لهذه الاسباب يعترض النواب على مخرجات 6+6

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إنّ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيحضر مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على القوانين الانتخابية في المغرب، رغم اعتراض عدد من النواب على بعض المسائل في القوانين.

وذكر العرفي في تصريحات لـ«عين ليبيا» أنّ الاعتراض هو على التوزيع الذي وضعته لجنة لجنة 6+6 وزيادة عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية الممثلة عن مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ.

وتابع العرفي أنّ الآلية المعترض عليها تنص على أن يكون عدد الدوائر الانتخابية موزعة 163 غربا والشرقية 84 و الجنوبية 44، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر محسوم ومحصن بالتعديل الدستوري الـ13.

وأضاف العرفي أنّ لجنة 6+6 لا يفترض أن تعيد النظر إليها، وأنّ مهامها هي إنجاز القوانين الانتخابية، وإيجاد حل للنقاط الخلافية المتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.