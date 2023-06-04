الشبعاني: “باتيلي” مطلع على مضمون اتفاق مخرجات لجنة “6+6”

الوطن|رصد

قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “عبدالله باتيلي” مطلع على مضمون اتفاق مخرجات لجنة “6+6″، مضيفًا أن هناك لجنة فنية تتابع وترصد خلفيات وتوافقات الاجتماع على المرحله الانتقالية القادمة ومسار الانتخابات.

وأضاف الشبعاني في مقابلة تلفزيونية، أنه إذا تم التوافق على قبول ترشح مزدوجي الجنسية دون تهيئة البيئية التشريعية الداخلية، هذا يعني أن المرشحين سيواجهون بسيل من الطعون القضائية.

وبين أستاذ القانون أن المرشحين مع هذه الطعون القضائية سيقصون من اول جولة، والتحدي الآخر إذا ضمن في هذه القوانين ضرورة وجود حكومه مصغرة للإشراف على الانتخابات سيؤدي ذلك للدخول إلى توافقات وتفاهمات جديدة، مشيرًا إلى أن الأمر ربما يستغرق عامين .

وأكد الشبعاين على أن الأحكام الختامية في التعديل الدستوري الثالث عشر، أشارت إلى أنه “في حال نجاح الانتخابات البرلمانية وفشل الانتخابات الرئاسية تعتبر الانتخابات البرلمانية ملغيه” وهذا يعني بقاء المجلسين في السلطة.

وتابع الشبعاني، أن هناك بعض المعوقات خلقتها التوافقات بين مجلسي النواب والدولة، تدل أحيانا على بقائهم عام أو عامين وهذه تخلق تحديات أمام سير الانتخابات، مشددًا على أن الأحكام الختامية في التعديل الدستوري الثالث عشر قد احتوت على بعض التحديات التي قد تفشل الجهود في انتقال مسار المراحل الانتقالية.

وأنهى الشبعاني حديثه، أن من ضمن هذه الأحكام الختامية نص “أنه في حال فشلت الانتخابات الرئاسية تعتبر الانتخابات البرلمانية لا غيه”، ما يؤدي إلى إهدار الأموال وارادة الناخبين الذين اختاروا مجلسي النواب والدولة الجديدين.