باتيلي: ناقشتُ مع «لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين» المصالحة الوطنية

باتيلي يلتقي عدداً من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين

استقبل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الأحد، في طرابلس، عددا من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية”.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” استقبلت اليوم في طرابلس عدداً من أعضاء لجنة متابعة أوضاع السجناء السياسيين، يمثلون مختلف المكونات والمناطق الليبية”.

وأضاف:” تعرفت على آرائهم حول عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واستمعت لبواعث قلقهم بشأن حالة المعتقلين”.

وتابع:” شددت على الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة وشاملة وذات مصداقية”.

واستطرد:” ذكَّرتُ بالجهود المستمرة لكل من المجلس الرئاسي، والاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشركاء آخرين بشأن المصالحة الوطنية”.

واختتم باتيلي، تغريدته، قائلا:” كما أكدت على مركزية حقوق الإنسان في عمل الأمم المتحدة مع الشركاء الليبيين”.