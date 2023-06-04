بـ3 ملفات بارزة.. تفاصيل زيارة رئيس موريتانيا إلى مصر

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، زيارة إلى القاهرة، الأحد، تستمر لمدة 3 أيام، حيث بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، عددا من الملفات على رأسها الأوضاع في السودان، وليبيا، فضلًا عن قضية سد النهضة.

واتفق السيسي وولد الشيخ الغزواني خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلا عن سرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً لكشف تفاصيل المباحثات المشتركة، حيث قال الرئيس المصري، إن المباحثات شهدت توافقًا حول أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، مضيفًا:

من جانبه، اعتبر ولد الشيخ الغزواني أن لمصر مكانة خاصة في وجدان الشعب الموريتاني، إضافة للدور البارز الذي تلعبه القاهرة في القضايا الكبرى.

وأكد الرئيس الموريتاني، أن مباحثاته في القاهرة تطرقت للأوضاع في ليبيا والسودان، وكذلك مياه النيل، مشيدًا بما وصفه بـ”صبر مصر” يفي التعاطي مع أزمة السد الإثيوبي.

ملفات بارزة للزيارة

من جانبه، حدد أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، دلالة زيارة رئيس موريتانيا إلى القاهرة في هذا التوقيت بعدد من النقاط، قائلًا إن: