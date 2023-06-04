الكوني يبحث مع مهراج تطورات الأزمة السياسية في ليبيا

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بحث النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأحد، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج تطورات الأزمة السياسية في ليبيا.

وناقش الكوني ومهراج خلال اللقاء في طرابلس، الأوضاع والتوترات الأمنية في المنطقة الأفريقية المحيطة بليبيا، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى جهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق قوانين انتخابية، تضمن نجاحها والقبول بنتائجها.

كما بحث تعزيز أمن الحدود بين ليبيا وجيرانها، ما يستوجب تشكيل قوة عسكرية مشتركة تكون نواة توحيد المؤسسة العسكرية لأجل حماية البلاد، وبسط الأمن في المنطقة وتسهيل حركة التنقل بين المواطنين، والمساهمة في تطوير فرص التجارة والتنمية.

وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي بدور فرنسا في دعم الحل السياسي في ليبيا ، مؤكداً على استمرار التعاون مع فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي من أجل الوصول إلى إنهاء الأزمة الليبية.

وأشار الكوني إلى أهمية التوافق حول القوانين الانتخابية بين جميع أطراف العملية السياسية للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

وبدوره أكد السفير الفرنسي، أن ليبيا محور أمن واستقرار منطقة الساحل وكذلك القارة الافريقية، معتبرًا أن إجراء الانتخابات هي الحل الضامن لاستقرار ليبيا ودول الجوار.